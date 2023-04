LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova 4-1 | Italia-Slovacchia BJKC in DIRETTA | la marchigiana conferma il break

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TREVISAN-HRUNCAKOVA (2° MATCH DALLE 15.00) 40-15 Largo il dritto della, che inizia a concedere qualcosa alla sua rivale. 30-15 Perde il controllo del rovescio. 15-15 Questa voltanon sbaglia la risposta aggressiva con il dritto. 15-0 Fuori misura la risposta di dritto dell’azzurra. 4-1 Game. Fuori giricon il rovescio.risale da 15-30 e con esperienza salva un gioco di importanza capitale. 40-30 Continua a non spingere al 100% la prima, e ha ragione. Nuovo errore in risposta della slovacca. Palla del 4-1. 30-30 Con intelligenzagioca una prima in kick, mandando fuori giri ...

LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova, Italia-Slovacchia in DIRETTA: primo singolare di BJKC delicato per le azzurre OA Sport

L’Italia affronterà la Slovacchia nel playoff di Billie Jean King Cup: info partita, streaming gratis e diretta live ...Camila Giorgi pronta a tornare in campo per un grande appuntamento, la tennista azzurra con il suo outfit è da impazzire ...