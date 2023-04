LIVE Camila Giorgi-Schmiedlova 3-0 | Italia-Slovacchia BJKC in DIRETTA | partenza fulminea dell’azzurra

Leggi su oasport

LADI TREVISAN-HRUNCAKOVA (2° MATCH DALLE 15.00) 15-30 In rete il rovescio in uscita dal servizio. Primo momento di difficoltà per l'azzurra. 15-15sceglie di giocare lo schiaffo al volo, colpendo però in ritardo. 15-0 Splendido rovescio in lungolinea scagliato da. 3-1 Game. Servizio e dritto a segno per la padrona di casa, che sblocca il suo score. 40-15 Non molla questo quarto game, brava a difendersi con il dritto. 40-0 Ancora una buona prima esterna della slovacca. 30-0 Stavoltaperde il controllo del dritto incrociato. 15-0 Servizio vincente. 3-0 Game. Ancora con la prima esterna ...