Lite De Zerbi-Stellini | arriva il botta e risposta a distanza Sky Sport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 aprile 2023) Adi una settimana Roberto Dee Cristiantornano sullanel pre-partita di Tottenham-Brighton, e lo fanno ai microfoni di Sky. Alla base dell’animata discussione tra i due ci sarebbero le parole diin conferenza stampa e le sue pressioni all’arbitro durante l’incontro. Deha chiarito il perché si è rivolto al collega connazionale: «Lui sa cosa mi ha dato fastidio, ma non mi interessa tornarci. Io credo che abbia capito perché gliel’ho detto a tu per tu. Dico solo che se io faccio alcune cose non sono stupido, ho i miei motivi. Poi ognuno sceglie il modo che vuole: a me non piace fare conferenze stampa allusive, preferisco parlare di persona. Non mi piace il fatto di mandare messaggi attraverso le conferenze stampa e ...