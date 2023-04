L’Italia nell’Indo-Pacifico tra Cina e partner strategici Cos’ha detto Silli

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 aprile 2023) “sta intensificando la presenza nella regione indo-pacifica in considerazione della sua crescente rilevanza geopolitica ed economica”. A spiegarlo, richiamando la strategia dell’Unione europea per la cooperazione, è stato Giorgio, sottosegretario agli Esteri, rispondendo ieri a un’interrogazione a risposta immediata in commissione Esteri presentata da Paolo Formentini. Questi, deputato della Lega e vicepresidente della stessa commissione, chiedeva se, alla luce dei recenti sviluppi internazionali riguardanti in particolare la guerra in Ucraina e le tensioni attorno a Taiwan, “sia stata elaborata, per quanto di competenza, una strategia nazionale riguardante il quadrante dell’Indo-”. LA “VISIONE INCLUSIVA” La strategia italiana è ispirata da una “visione ...