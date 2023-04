L’Isola dei famosi 2023, scandalo su Cristina Scuccia: l’ex suora ha un fidanzato? (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Isola dei famosi 2023 è davvero alle porte e già stanno girando le prime voci sui naufraghi di questa edizione, in particolare Cristina Scuccia è finita al centro delle polemiche a pochi giorni dalla sua partenza per l’Honduras poiché l’ex suora si è sempre professata single ma in realtà sembrerebbe avere un fidanzato da diverso tempo, come conferma una segnalazione divulgata da Deianira Marzano sulle sue storie di Instagram. L’Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia è fidanzata: le prove Lunedì 17 aprile 2023 ci sarà il primo appuntamento televisivo con L’Isola dei famosi, che vedrà Ilary Blasi al timone, mentre ad ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023)deiè davvero alle porte e già stanno girando le prime voci sui naufraghi di questa edizione, in particolareè finita al centro delle polemiche a pochi giorni dalla sua partenza per l’Honduras poichési è sempre professata single ma in realtà sembrerebbe avere unda diverso tempo, come conferma una segnalazione divulgata da Deianira Marzano sulle sue storie di Instagram.deiè fidanzata: le prove Lunedì 17 aprileci sarà il primo appuntamento televisivo condei, che vedrà Ilary Blasi al timone, mentre ad ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Taiwan produce il 90% dei chip mondiali più sofisticati. Cosa succederebbe se l'isola finisse sotto il controllo c… - JamesLucasIT : L’isola, il cui nome deriva dal francese moyenne, 'medio', era presumibilmente un approdo sfruttato dai pirati nel… - wateronline_ : ?? L'Isola dei Conigli, una volta accessibile solo via mare, ora è raggiungibile anche a piedi. Ma non è una buona n… - Radio_Speaker : Paolino e Martin prenderanno momentaneamente il posto rispettivamente di Mazzoli e Noise allo Zoo di 105 durante l'… - nastoli1 : @j_sanzculebras Isola dei famosi poi l’estate Temptation island e a settembre di nuovo il GF come sempre -

Volo, vitto o alloggio: quali sono le città che pagano la vacanza ...regalare da 165 euro a 500.000 turisti che visitino l'isola dell'Asia orientale. Secondo i media locali l'iniziativa entrerà in vigore domani 15 aprile , anche se la logistica della distribuzione dei ... Blanco riapre la polemica di Sanremo: 'Mi hanno buttato m**da addosso' Appena è partita L'isola delle rose, ho sentito un rumore, così ... cosa che loro non hanno riportato perché sono dei paraculi. Anzi, ... Musica: Blanco torna con l'attesissimo album "Innamorato" Anticipato dal successo del singolo 'L'Isola Delle Rose', ... Fiore all'occhiello del disco l'unica, sensazionale collaborazione con ... in cui i mondi dei due artisti si uniscono oltrepassando i gap ... ...regalare da 165 euro a 500.000 turisti che visitinodell'Asia orientale. Secondo i media locali'iniziativa entrerà in vigore domani 15 aprile , anche se la logistica della distribuzione...Appena è partitadelle rose, ho sentito un rumore, così ... cosa che loro non hanno riportato perché sonoparaculi. Anzi, ...Anticipato dal successo del singolo 'Delle Rose', ... Fiore all'occhiello del disco'unica, sensazionale collaborazione con ... in cui i mondidue artisti si uniscono oltrepassando i gap ... I concorrenti de “L’isola dei famosi”: il cast ufficiale Tv Sorrisi e Canzoni