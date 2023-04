Lino Guanciale al teatro Duse di Bologna con “Non svegliate lo spettatore” (Di venerdì 14 aprile 2023) Bologna – Dopo il successo di ‘Itaca… il viaggio’, Lino Guanciale e Davide Cavuti tornano il 18 e 19 aprile (ore 21) al teatro Duse di Bologna con ‘Non svegliate lo spettatore’, spettacolo dedicato alla vita e alle opere di uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori italiani: Ennio Flaiano. Sul palco, “attraverso aneddoti, lettere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Checco Zalone torna in teatro con “Amore + Iva”, le date “Tavola tavola, chiodo chiodo” con Lino Musella al teatro Vascello Al teatro 7 Off di Roma “Ben Hur, una storia di ordinaria periferia” ‘Slava’s Snowshow’ in scena dal 15 ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 14 aprile 2023)– Dopo il successo di ‘Itaca… il viaggio’,e Davide Cavuti tornano il 18 e 19 aprile (ore 21) aldicon ‘Nonlo’, spettacolo dedicato alla vita e alle opere di uno dei più grandi scrittori e sceneggiatori italiani: Ennio Flaiano. Sul palco, “attraverso aneddoti, lettere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Checco Zalone torna incon “Amore + Iva”, le date “Tavola tavola, chiodo chiodo” conMusella alVascello Al7 Off di Roma “Ben Hur, una storia di ordinaria periferia” ‘Slava’s Snowshow’ in scena dal 15 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mybluemoons : sarà che la sceneggiatura dell'allieva faceva schifo e pietà ma nonostante ciò lino guanciale riusciva lo stesso a… - Ilmiodiabete : Lino Guanciale, la presentazione del libro fotografico tra territorio e Tv A Napoli e alla fiction “Noi” , in cui… - eeudaimoniiamp4 : @k4ramazov anche lino guanciale - RadioWebItalia : Lino Guanciale in tutte le librerie - PaolaRgnm : RT @snowsnowae: favino nel ruolo di osimhen lino guanciale in quello di kvara -

Chi è Alessandra Mastronardi: tutto sull'attrice Le fiction hanno portato fortuna all'attrice: ne L'Allieva , ad esempio, Alessandra è stata scelta come protagonista, al fianco di un altro attore in ascesa come Lino Guanciale . Abbiamo visto l'... Chi è Gianpaolo Sannino, il fidanzato di Alessandra Mastronardi Ha recitato, tra le altre, ne I Medici, è stata la protagonista femminile di L'Allieva , con Lino Guanciale e ha prestato il volto a Carla Fracci nell'omonima produzione rai. Prima di Gianpaolo, è ... Lino Guanciale, accaduto l'inaspettato: "L'attore l'ha fatto per Ricciardi Da qualche settimana è andata in archivio la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi , con protagonista il bravissimo Lino Guanciale . L'attore originario di Avezzano ha conquistato ancora una volta la prima serata di Rai1, raccogliendo milioni e milioni di italiani davanti al piccolo schermo. Sul settimanale Dipiù ... Le fiction hanno portato fortuna all'attrice: ne L'Allieva , ad esempio, Alessandra è stata scelta come protagonista, al fianco di un altro attore in ascesa come. Abbiamo visto l'...Ha recitato, tra le altre, ne I Medici, è stata la protagonista femminile di L'Allieva , cone ha prestato il volto a Carla Fracci nell'omonima produzione rai. Prima di Gianpaolo, è ...Da qualche settimana è andata in archivio la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi , con protagonista il bravissimo. L'attore originario di Avezzano ha conquistato ancora una volta la prima serata di Rai1, raccogliendo milioni e milioni di italiani davanti al piccolo schermo. Sul settimanale Dipiù ... Fiction: Lino Guanciale e un libro fotografico per "Noi" PPN - Prima Pagina News Lino Guanciale in tutte le librerie Lino Guanciale ha vinto, con merito, l’ambitissimo Premio CIAK D’ORO – Miglior attore Serie TV, assegnato dal pubblico, per le sue interpretazioni in “Noi” e “Sopravvissuti”. Guanciale ha sfidato i gr ... Lino Guanciale in NON SVEGLIATE LO SPETTATORE al Teatro DUSE, Bologna 18 e 19 aprile 2023. Incontro aperto con Lino Guanciale ed il critico Gino Ruozzi, mercoledì 19 aprile alle ore 15.30 ... Lino Guanciale ha vinto, con merito, l’ambitissimo Premio CIAK D’ORO – Miglior attore Serie TV, assegnato dal pubblico, per le sue interpretazioni in “Noi” e “Sopravvissuti”. Guanciale ha sfidato i gr ...18 e 19 aprile 2023. Incontro aperto con Lino Guanciale ed il critico Gino Ruozzi, mercoledì 19 aprile alle ore 15.30 ...