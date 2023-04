L’immaginario cosmologico di Vittoria Palazzolo | tra orizzonti emozionali e fuga dalla realtà contingente

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 14 aprile 2023) La tendenza a trovare un modo per evaderequotidianità spesso limitante, induce gli artisti con una sensibilità spiccata a spingersi verso l’esplorazione di un universo differente, parallelo, costituito da un respiro più lento e suggestivo proprio perché in grado di svelare tutto ciò che nel mondo attuale, fatto di pragmatismo e di apparenza, resta soventemente inascoltato. La narrazione di mondi altri si asseconda alla natura e allo stile dell’esecutore dell’opera ma in ogni caso manifesta l’esigenza dell’artista di tendere verso un incognito dentro cui rifugiarsi per ascoltare con maggiore attenzione se stesso e tutto ciò che appartiene al suo intuito e al suo inconscio. La protagonista di oggi elabora uno stile decisamente originale che le consente di parlare attraverso un linguaggio personale in virtù del quale mostra e suggerisce all’osservatore possibilità ...