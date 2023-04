Lilo & Stitch: Sydney Elizabeth Agudong interpreterà Nani nel film live-action (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà l'attrice Sydney Elizabeth Agudong a interpretare Nani, la sorella maggiore della giovane protagonista, nella versione live-action di Lilo & Stitch. La versione live-action di Lilo & Stitch ha trovato l'interprete di Nani, la sorella maggiore della piccola protagonista: Sydney Elizabeth Agudong ha ottenuto il ruolo. L'attrice è conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie On My Block. Il film Lilo & Stitch sarà diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright. ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà l'attricea interpretare, la sorella maggiore della giovane protagonista, nella versionedi. La versionediha trovato l'interprete di, la sorella maggiore della piccola protagonista:ha ottenuto il ruolo. L'attrice è conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie On My Block. Ilsarà diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright. ...

