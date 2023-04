Liliana Resinovich | la drammatica rivelazione sulla morte della donna

Leggi su tvzap

(Di venerdì 14 aprile 2023) Nessuno può sapere con certezza cosa sia successo veramente a. Laè scomparsa il 14 dicembre 2021 ed è stata trovata morta il 5 gennaio 2022. Il suo corpo era abbandonato, avvolto in dei sacchi di plastica in un boschetto nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. La procura vorrebbe archiviare il caso come suicidio, non avendo indagati né sapendo cose le sia successo dalla sparizione alla. Il fratello Sergioe il marito Sebastiano Visintin però non si arrendono e stanno facendo di tutto per trovare le prove dell’omicidio, rivolgendosi agli esperti. Ecco le parole di Nicodemo Gentile, intervistato da Ilgiornale.it, sulle prove dell’uccisione di. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, le accuse choc di Aurora ...