Lightyear Automotive fallita, all'asta i prototipi di auto elettriche con pannelli solari WIRED Italia

La società Lightyear Automotive ha dichiarato bancarotta nel febbraio scorso, poche settimane dopo aver dichiarato di concentrarsi sul secondo modello di auto elettrica dotata di pannello solare per ...Lightyear Automotive’s downfall was quick. A render of its first car was shown in mid 2019. By the summer of 2022, the company said production was gearing up to start, which it did that same December.