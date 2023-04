Libri di testo | aumenti fino al 12% Stangata che peserà sulle famiglie e sui librai

(Di venerdì 14 aprile 2023) Per ididelle scuole secondarie di primo e secondo grado si registra un incremento medio dell’8% dei prezzi di copertina imposti dagli editori, con punte del +12% per alcuni titoli. L'articolo .

Nuova stangata per le famiglie: per i libri di testo di medie e superiori si registra un incremento medio dell'8% dei prezzi di copertina imposti dagli editori, con punte del +12% per alcuni titoli. Un'ondata di aumenti che peserà sui ... Il Movimento del 1977 in Italia, per esempio, è un testo che ricostruisce il contesto in cui si ... Altri testi esaminano dinamiche politiche e sociali del movimento studentesco analizzando le sue ...

Mirandola, contributi per 316 famiglie per l'acquisto di libri di testo SulPanaro

La biblioteca privata di Umberto Eco era un mondo a sé: più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Davide Ferrario, che con Umberto Eco aveva collaborato per una videoi ...Come la regina del giallo Agatha Christie, la scrittrice britannica fornisce ai lettori documenti e indizi utili per risolvere il caso ...