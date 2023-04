Libia | il patrimonio archeologico a rischio scomparsa | così il mare e l’uomo stanno mangiando le coste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Non solo flussi migratori, questioni geopolitiche, interessi energetici, violazioni dei diritti individuali: laha bisogno dell’attenzione – e dell’aiuto – del mondo anche per la tutela della storia dell’evoluzione della civiltà umana. Secondo un nuovo studio, infatti, pubblicato su PLOS ONE e firmato da Kieran Westley e Julia Nikolaus dell’Università dell’Ulster, Regno Unito e dai loro colleghi, diversi siti archeologici lungo la costa libica rischiano di essere danneggiati o addirittura persi per sempre a causa della crescente erosione costiera. La costa cirenaica dellaorientale, che si estende dal Golfo della Sirte all’attuale confine tra Egitto e, ha una lunga storia di presenza umana che risale al Paleolitico, e ospita quindi numerosi siti archeologici importanti e spesso poco studiati. Tuttavia, sta anche ...