L’ex giocatore della Premier League arrestato per reati sessuali su minori per non affrontare ulteriori azioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Breaking: Un ex giocatore della Premier League arrestato con l’accusa di reati sessuali su minori nel 2021 non dovrà affrontare ulteriori azioni, ha confermato la Greater Manchester Police (GMP). Il giocatore – che da allora ha lasciato il club della Premier League che rappresentava al momento del suo arresto – è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato interrogato dagli ufficiali nel 2021. Venerdì, GMP ha affermato che le prove disponibili non hanno raggiunto la soglia necessaria per l’azione penale. “L’uomo di 33 anni che è stato arrestato in relazione a un’indagine aperta nel giugno 2021 non ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) Breaking: Un excon l’accusa disunel 2021 non dovrà, ha confermato la Greater Manchester Police (GMP). Il– che da allora ha lasciato il clubche rappresentava al momento del suo arresto – è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato interrogato dagli ufficiali nel 2021. Venerdì, GMP ha affermato che le prove disponibili non hanno raggiunto la soglia necessaria per l’azione penale. “L’uomo di 33 anni che è statoin relazione a un’indagine aperta nel giugno 2021 non ...

