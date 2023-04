L’ex deputato M5s Vignaroli ha trovato la sua «madre Russia»: in giro per Roma con l’esperta di pratiche spirituali Pramika – Le foto (Di venerdì 14 aprile 2023) Verso la fine del suo secondo mandato da deputato grillino, Stefano Vignaroli aveva fatto parlare di sé per un video, registrato a un poligono di tiro, in cui imbracciava un kalashnikov. Come sottofondo musicale ai colpi esplosi, la canzone Mother Russia degli Iron Maiden. Era il gennaio 2022. Qualche mese dopo, l’uscita dal Movimento 5 stelle per passare in Insieme per il futuro, con Luigi Di Maio, e la mancata rielezione alle politiche del 25 settembre. Se ha dovuto darsi l’addio con Montecitorio dopo nove anni, almeno può dire di aver trovato finalmente la sua «madre Russia». Sembrerebbe ufficializzato il fidanzamento di Vignaroli con la russa Pramika, esperta di pratiche spirituali, con la quale ha scattato un ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Verso la fine del suo secondo mandato dagrillino, Stefanoaveva fatto parlare di sé per un video, registrato a un poligono di tiro, in cui imbracciava un kalashnikov. Come sottofondo musicale ai colpi esplosi, la canzone Motherdegli Iron Maiden. Era il gennaio 2022. Qualche mese dopo, l’uscita dal Movimento 5 stelle per passare in Insieme per il futuro, con Luigi Di Maio, e la mancata rielezione alle politiche del 25 settembre. Se ha dovuto darsi l’addio con Montecitorio dopo nove anni, almeno può dire di averfinalmente la sua «». Sembrerebbe ufficializzato il fidanzamento dicon la russa, esperta di, con la quale ha scattato un ...

