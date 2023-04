Lewis Capaldi | fuori il video del nuovo singolo Wish You The Best

(Di venerdì 14 aprile 2023)pubblica il suoattesissimoYou The, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane insieme al lyricspubblica il suoattesissimoYou The, disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane da venerdì 21 aprile. Ilè tratto dalalbum in studio Broken By Desire To Be Heavenly Sent, in uscita in tutto il mondo il 19 maggio. La vocalità diè strabiliante e qui l’artista ha l’occasione di fare ciò che gli riesce meglio e alle sue condizioni. La sua scrittura ...

Lewis Capaldi, il nuovo singolo “Wish You The Best” e i record del documentario Netflix imusicfun.it

Milano, 13 aprile 2023. Lewis Capaldi pubblica il suo nuovo attesissimo singolo "Wish You The Best", disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio italiane da venerdì 21 aprile ...