Levante, chi è il fidanzato Pietro e padre della figlia Alma Futura (Di venerdì 14 aprile 2023) Levante da qualche anno appare felice con il fidanzato Pietro Palumbo, che lo scorso anno l’ha resa madre della piccola Alma Futura. La voce di “Vivo” stasera sarà tra gli ospiti della prima puntata di “Ci Vuole Un Fiore”, show condotto dal collega Francesco Gabbani, in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno. Claudia Lagona (vero nome di Levante, ndr) ha alle spalle un matrimonio con Simone Cogo (The Bloody Betroots) durato poco meno di un anno, e successivamente si legava al collega Diodato. Il due cantautori hanno vissuto una storia d’amore tra il 2017 ed il 2019. Sulla fine di questa relazione hanno parlato le canzoni presenti negli album dell’artista di Palagonia, “Magmamemoria” ed in “Che Vita Meravigliosa” della voce pugliese, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023)da qualche anno appare felice con ilPalumbo, che lo scorso anno l’ha resa madrepiccola. La voce di “Vivo” stasera sarà tra gli ospitiprima puntata di “Ci Vuole Un Fiore”, show condotto dal collega Francesco Gabbani, in onda a partire dalle 21:30 su Raiuno. Claudia Lagona (vero nome di, ndr) ha alle spalle un matrimonio con Simone Cogo (The Bloody Betroots) durato poco meno di un anno, e successivamente si legava al collega Diodato. Il due cantautori hanno vissuto una storia d’amore tra il 2017 ed il 2019. Sulla fine di questa relazione hanno parlato le canzoni presenti negli album dell’artista di Palagonia, “Magmamemoria” ed in “Che Vita Meravigliosa”voce pugliese, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : 'Scopri la storia d'amore di Levante: chi sono Pietro Palumbo e Alma Futura?' - GossipOne_it : 'Scopri la storia d'amore di Levante: chi sono Pietro Palumbo e Alma Futura?' #gfvip #uominiedonne #amici22 #isola… - Luluras899 : Non so a chi può essere utile ma Levante sta cantando in diretta Instagram - ProsperALFONSI : @LucianiBible Chi tanti U LEVANTE… - benhershi : @rubio_chef @GiorgiaMeloni @netanyahu Che ignoranza! Sono gli arabi paleatini che sono arabi ma mirano a ingannare… -