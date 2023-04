L' essenza rock dei Baustelle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoSavini70 : @pilloledirock Una delle mie band preferite fra la fine degli '80 e l'inizio dei 90'. Rock nella sua essenza. Grande album. -

In questo nuovo Should've Learned By Now , la band è tornata all'di un buon vecchion' roll sanguigno e muscolare, senza tuttavia disdegnare quelle melodie da sempre amate dai fan della ...In quell'equilibrio fra romanticismo, fisicità e pericolo , c'è l'di un ventenne con i ... Le corse in mutande nei boschi, i live tesi e corporali come nella grande tradizione del, la ...... rilasciata al New York Times nel 2006 dopo averla vista live, racchiude in sé l'del ... Ora la cantantessa delCarmen Consoli e uno dei miti della musica, Elvis Costello, si uniscono in un ...

MILANO - Esce il 14 aprile per Bmg “Elvis”, l’atteso nuovo album dei Baustelle, che segna il riappropriarsi nello spirito e nella forma di un’essenza ...Il gruppo ritorna dopo cinque anni con il nuovo album “Elvis” ricco di temi sociali, ritratti umani e musica di matrice americana. Bianconi: «Siamo tornati alle origini» ...