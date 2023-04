L’esorcista del papa | Russell Crowe rifà padre Amorth | più esorciccio trash che esorcista

(Di venerdì 14 aprile 2023) Piùche. E ancherazzola un po’ nel. Nell’indossare gli abiti talari, larghi e abbondanti, del segalignoGabrielenedel, l’ex gladiatore accetta uno dei ruoli più smaccatamente al limite del ridicolo della propria carriera. Gigione e guascone, battuta sempre pronta per il prete in Lambretta che gira per Roma a fine anni ottanta facendo “cucù” alle suore a passeggio, sbraitando “cazzo” di fronte ai cardinali, appoggiando la giacca sul braccio della guardia svizzera come fosse un maggiordomo. L’diè questa cosa qui, stereotipo dell’italiano simpaticamente sbruffone anche se alle prese con il maligno, ...

Se dovesse accadere chiederei il supporto di un bravo, come facevo già da arcivescovo. Su Benedetto XVI è stato detto da più persone che durante il pontificato ha subito'attacco...Papa " è'horror demoniaco di Julius Avery liberamente ispirato alle memoriedecano degli esorcistiVaticano, Padre Gabriele Amorth. Il prelato, che non è più tra noi dal 2006 ...Non è facilissimo dare un'etichetta finita aPapa , dato che per il suo nuovo film Julius Avery ha cercato di costruire una storia che prendesse in considerazione i dettami più classici de genere horror , cercando però di limare ...