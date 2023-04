Lei mi parla ancora film di Sgarbi su Rai 3: trama, cast, finale (Di venerdì 14 aprile 2023) Lei mi parla ancora film di Sgarbi su Rai 3 Stasera su Rai 3 va in onda Lei mi parla ancora film di Pupi Avati, produzione originale di Sky Original, tratto liberamente dal romanzo autobiografico di Giuseppe Sgarbi, padre del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. Il film racconta la storia d’amore tra Nino e Caterina: un sentimento lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore. «Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da qui». Nel cast Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli interpretano Nino e Caterina. La pellicola è stata candidata ai David di Donatello e ai ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 14 aprile 2023) Lei midisu Rai 3 Stasera su Rai 3 va in onda Lei midi Pupi Avati, produzione originale di Sky Original, tratto liberamente dal romanzo autobiografico di Giuseppe, padre del noto critico d’arte Vittorio. Ilracconta la storia d’amore tra Nino e Caterina: un sentimento lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore. «Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da qui». NelRenato Pozzetto e Stefania Sandrelli interpretano Nino e Caterina. La pellicola è stata candidata ai David di Donatello e ai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... willyoubetheree : eh comunque si percepisce lontano un miglio la vostra invidia però dovete capire che non è colpa sua se si parla so… - willyoubetheree : i teatri sold out ma ehi noi viviamo solo per la ship che ormai è morta e sepolta io direi di superare questa scusa… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 14 aprile in prima serata su Rai 3 va in onda in prima tv #Leimiparlaancora - jockstrapn1fan : pensando alla tizia di merda che a lavoro mi parla male dietro perché ha paura le rubi il posto (lei fa più schifo… - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:20) Lei mi parla ancora (Film) #StaseraInTV 14/04/2023 #PrimaSerata #leimiparlaancora @RaiTre -