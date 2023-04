Lech - Fiorentina 1 - 4: gol e highlights della partita di Conference League (Di venerdì 14 aprile 2023) La Fiorentina di Italiano ipoteca le semifinali di Conference League , imponendosi con un netto 4 - 1 in Polonia sul campo del Lech. I viola sbloccano il risultato in apertura con Cabral , subiscono ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) Ladi Italiano ipoteca le semifinali di, imponendosi con un netto 4 - 1 in Polonia sul campo del. I viola sbloccano il risultato in apertura con Cabral , subiscono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuelaFioren : RT @MatteoDovellini: Lo stadio del Lech Poznan è una bolgia continua. Cantano, saltano, urlano in 40 mila. Ma la #Fiorentina sta giocando c… - tuttoatalanta : Lech Poznan disintegrato a domicilio, la Fiorentina inizia a vedere le semifinali di Conference… - Fiorentinanews : Il Lech reclama un rigore...che non c'è. E se Gonzalez non avesse segnato ne sarebbe arrivato uno per la #Fiorentina - violanews : La #Fiorentina corre in #ConferenceLeague - Sportellate_it : RT @Casti_F: E buonanotte ha vinto la Fiorentina @Sportellate_it -