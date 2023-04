Lecce-Sampdoria | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 14 aprile 2023)(domenica 16 aprile alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valida per la 30esima giornata di campionato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SampNews24 : Fantacalcio #Sampdoria: tre giocatori da schierare contro il Lecce - clubdoria46 : Verso #Lecce-#Sampdoria, i precedenti al #ViadelMare #serieA - VaneJuice : RT @UCS1946: Questo è il rispetto che avete dei tifosi. Fate schifo al cazzo. #LecceSamp #Lecce #Sampdoria - 74simo74 : Cremonese - Empoli 1-1 Spezia - Lazio 0-2 Bologna - Milan 1-1 Napoli - Verona 2-0 Inter - Monza 2-1 Lecce - Sampdor… -

Riprende la vendita dei biglietti 14/04/2023 - 07:15 Redazione Sport 0 12di nuovo di fronte dopo tre anni. Le due squadre si affrontarono, l'ultima volta, nel Salento, nel ......00 Vallefoglia - Pinerolo 17:00 Firenze - Cuneo Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Padova CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Torino - Salernitana 18:00 ......00 Vallefoglia - Pinerolo 17:00 Firenze - Cuneo Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Verona - Padova CALCIO - SERIE A 12:3015:00 Torino - Salernitana 18:00 ...

Il prossimo turno di campionato mette di fronte il Lecce e la Sampdoria allo stadio Via del Mare. I precedenti fanno ...Dopo due anni e mezzo domenica nuova sfida per la salvezza tra Lecce e Sampdoria. Tra i pali blucerchiati al posto dell’infortunato Audero, c’è Ravaglia. In ...