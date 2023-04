Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Le spie americane da Israele al Canada nei leaks la mappa dello scontro globale - pietroartale : @FraterLeonatus @Gianl1974 Se inasti la Bandiera Francese sul tuo profilo, è normale che tu tenga questa posizione… - FraterLeonatus : @pietroartale @Gianl1974 Quali sono le spie americane in Europa che sono finite male ? Comunque non hanno branche b… -

New York. I tentacoli della sorveglianza americana abbracciano l'intero Pianeta andandosi a insinuare in ogni pertugio che le maglie di sicurezza dei governi offrono, con l'obiettivo di spiarne ...... compresi russi e ucraini, su una piattaforma diventata sempre di più un luogo di incontro di. ... sulla quale sono state rivelate le carte top secret- ha raccontato la fonte al ...... è percepita come una minaccia globale, così come le mosse delle autorità(i vari ... Una partita molto complessa le cuidi tensione si accendono ad ogni riunione del G20, coinvolgendo ...

Le spie americane da Israele al Canada nei leaks la mappa dello scontro globale La Stampa

La cautela russa nello spingere sull'uso propagandistico dei presunti documenti declassificati del Pentagono e degli altri apparati di sicurezza Usa si può spiegare alla luce delle recenti rivelazioni ..."L’intelligence, a giro d’orizzonte, si riferisce sia ai nemici che agli amici", spiega il generale Carlo Jean.