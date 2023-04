Le prime scelte di Agostinelli: quattro assenti per la sfida con la Reggina (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento di questa mattina, il neo tecnico giallorosso Andrea Agostinelli ha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la gara di campionato contro la Reggina dell’ex Filippo Inzaghi. Il successo di Roberto Stellone sulla panchina della Strega ha convocato 24 giocatori per l’impegno del “Ciro Vigorito“. All’appello, oltre a Capellini che ha terminato in anticipo la sua stagione e ai vari giovani in orbita prima squadra, mancano El Kaouakibi, Letizia e Vokic. Regolarmente a disposizione Acampora e Schiattarella, così come Viviani che ha scontato il turno di squalifica. Di seguito i convocati giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 35 Carfora Lorenzo, 28 Ciano Camillo, 10 Farias Diego, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 11 Jureskin Roko, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento di questa mattina, il neo tecnico giallorosso Andreaha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la gara di campionato contro ladell’ex Filippo Inzaghi. Il successo di Roberto Stellone sulla panchina della Strega ha convocato 24 giocatori per l’impegno del “Ciro Vigorito“. All’appello, oltre a Capellini che ha terminato in anticipo la sua stagione e ai vari giovani in orbita prima squadra, mancano El Kaouakibi, Letizia e Vokic. Regolarmente a disposizione Acampora e Schiattarella, così come Viviani che ha scontato il turno di squalifica. Di seguito i convocati giallorossi: 4 Acampora Gennaro, 35 Carfora Lorenzo, 28 Ciano Camillo, 10 Farias Diego, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 11 Jureskin Roko, 7 Karic Nermin, 80 Koutsoupias ...

