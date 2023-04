Le peggiori minacce per la nostra vita sono gli impianti che ci avvelenano. Non orsi o lupi cattivi (Di venerdì 14 aprile 2023) I veri esseri problematici, in questo pianeta, siamo noi. Noi esseri umani che stiamo rubando e contaminando ogni spazio vitale, non solo alle altre specie ma anche a noi stessi. Diciamo di voler abbattere l’orsa “problematica” e altri orsi problematici, perché in certi casi (rari) possono minacciare la salute e la sicurezza dell’uomo che entra nei loro habitat (sempre più ristretti). Eppure con una adeguata campagna informativa e con il divieto di frequentare alcune zone forse si sarebbe potuta evitare la morte del giovane runner, come poi succede in Abruzzo dove la convivenza tra orsi e umani è più facile. Ma se davvero ci interessasse qualcosa della vita umana (non dico animale), dovremmo sapere che chi minaccia soprattutto la vita di milioni di bambini, donne e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) I veri esseri problematici, in questo pianeta, siamo noi. Noi esseri umani che stiamo rubando e contaminando ogni spaziole, non solo alle altre specie ma anche a noi stessi. Diciamo di voler abbattere l’orsa “problematica” e altriproblematici, perché in certi casi (rari) posminacciare la salute e la sicurezza dell’uomo che entra nei loro habitat (sempre più ristretti). Eppure con una adeguata campagna informativa e con il divieto di frequentare alcune zone forse si sarebbe potuta ere la morte del giovane runner, come poi succede in Abruzzo dove la convivenza trae umani è più facile. Ma se davvero ci interessasse qualcosa dellaumana (non dico animale), dovremmo sapere che chi minaccia soprattutto ladi milioni di bambini, donne e ...

