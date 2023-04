Le pagelle di Spezia-Lazio 0-3 | scatto decisivo per la Champions!

(Di venerdì 14 aprile 2023) Riportiamo ledel match tra. Al Picco i biancocelesti di Sarri ottengono una vittoria fondamentale nella corsa alla prossima Champions League, da sottolineare le prestazioni di Felipe Anderson e Luis Alberto. Lodi Semplici gioca un grandissimo avvio di partita sfiorando il goal in ben due occasioni, deludono Nzola e Verde che non riescono ad incidere sotto porta. Per la prossima gara della squadra capitolina mancherà Danilo Cataldi squalificato.Prima delledi giocatori e allenatori di, riportiamo quella del direttore di gara. Arbitro: Irrati 6,5 – Ottima gestione dei ritmi della partita, bravo a fischiare il rigore per la ...

La Lazio batte loin trasferta per 3 - 0 in un anticipo della 30esima giornata. Per la squadra di Sarri i gol ... Ledella Lazio PROVEDEL 6,5 Gara da ex dove non ci arriva c'è il palo, per ...- Lazio, su rigore la sblocca Immobile. La partita del Picco ha vissuto un bel primo tempo movimentato, con una partenza forte dei padroni di casa dello. Traversa colpita da Bourabia ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:- Lazio Ledei protagonisti del match trae Lazio, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023(4 - 3 - 3): Dragowski 5,5; Amian 5, Ampadu 4, ...

La Lazio vince ancora e lo fa con un rotondo 3-0 rifilato allo Spezia. Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio sono le loro reti a consegnare tre punti pesantissimi alla squadra di Sarri. Al ...LE PAGELLE DI SPEZIA – LAZIO: Provedel: 7 Si fa trovare pronto sulla botta ravvicinata di Ekdal a metà ripresa che potrebbe riaprire la partita. Bravo nelle uscite alte in cui da sicurezza alla ...