Le pagelle di Juventus-Sporting 1-0 | Gatti e Perin decisivi

La Juve ha battuto per 1 - 0 a Torino lo Sporting Lisbona nell'andata dei quarti dell'Europa League. Per i bianconeri il gol porta la firma di Gatti al 73'. LEDELLA JUVE SZCZESNY 6,5 Si fa trovare pronto quando i portoghesi pigiano sull'acceleratore. Concentrato nel modo giusto. Costretto ad uscire per un malore ( 43' pt Perin 7,5 : doppio ...Ledella. Ledello Sporting . La pagella dell'arbitro . Il nostro supertop: Mattia Perin 8 . Il nostro superflop: Mattia Locatelli 5 . Ledella. Szczesny 6,...- Sporting Lisbona 1 - 0Szczesny 6,5 : tutti in apprensione quando si ferma, chiede aiuto, scoppia in lacrime spaventato. Prima era stato perfetto sui tiri di Coates e Pedro Goncalves, fortunato quando un suo lancio ...

Gioca meno di un tempo per un malore, però gli basta per meritarsi più della sufficienza. Tek è decisivo su Coates intorno alla mezz’ora e subito dopo si fa trovare pronto su Goncalves ...Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, ma i bianconeri hanno dovuto fare a meno del portiere Wojciech Szczesny. Juventus, malore per Szczesny: il portiere polacco… Leggi ...