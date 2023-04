Le navi da crociera puntano su Salerno | tre approdi in sei giorni

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lunedì arriverà la nave Costa Fortuna della compagnia Costa Crociere, giovedì sarà la volta della Mein Schiff 6 e domenica dell’Arcadia: ledascelgono, tre gliin sei. Il 17 aprile sarà la prima volta che una nave di proprietà della compagnia Costa Crociere attraccherà al Molo Manfredi, facendo così scalo all’attrezzata e operativa banchina della Stazione Marittima Zaha Hadid. Una tappa, quella diprima di dirigersi verso Istanbul, Smirne, Atene, Creta, La Valletta, Barcellona e Marsiglia. Ripartiranno in serata e, se le condizioni climatiche lo permetteranno, la Costa Fortuna verrà salutata da una cerimonia organizzata dal personale della Stazione Marittima di. Il Molo ...

... è stato il protagonista indiscusso del confronto ed in particolare a sollevare l'attenzione del pubblico che riempiva la sala è stato il confronto sul tema delle grandi navi da crociera e del ...

Chiara Lagioni responsabile crociere, conferma il trend di crescita del comparto crocieristico, con soddisfazione di numeri soprattutto per il segmento premium e lusso. Gioco Viaggi ha in portfolio 12 ...(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Lunedì arriverà la nave Costa Fortuna della compagnia Costa Crociere, giovedì sarà la volta della Mein Schiff 6 e domenica dell'Arcadia: le navi da crociera scelgono Salerno, ...