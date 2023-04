Le immagini del test del missile nordcoreano Hwansong - 18 (Di venerdì 14 aprile 2023) La Corea del Nord ha testato un nuovo missile balistico intercontinentale a propellente solido Hwansong - 18, lanciandolo verso il Mar del Giappone per circa 1.000 chilometri (621 miglia). Il razzo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) La Corea del Nord haato un nuovobalistico intercontinentale a propellente solido- 18, lanciandolo verso il Mar del Giappone per circa 1.000 chilometri (621 miglia). Il razzo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ivan_Grieco : Anche oggi occorre ricordare quanto siano ridicoli i Pacifinti che di solito non perdono occasione per urlare 'Stop… - _Nico_Piro_ : Vi aspetto #MALEDETTIPACIFISTI Sabato 15 aprile ore 17 #PARMA Sabato 15 aprile ore 20.45 ROVERETO SULLA SECCHIA… - Agenzia_Italia : M87 è il buco nero centrale della galassia ellittica gigante Galassia Virgo A. Non è possibile coprire l’intera sup… - BrunoIncazzato : . I soccorritori l'hanno portato alla stazione di polizia e poi hanno controllato le telecamere di sicurezza. Le im… - prdvolley : Sinceramente, buona parte del giornalismo italiano dovrebbe delle scuse alla famiglia, alla squadra, alle amiche di… -