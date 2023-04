Le grandi navi da crociera scelgono Salerno: tre approdi in soli sei giorni (Di venerdì 14 aprile 2023) È la prima delle tre grandi navi da crociera che in appena sei giorni appariranno dall’orizzonte marino per entrare nel porto di Salerno: non c’è un attimo di tregua e non c’è respiro, c’è spazio soltanto per il lavoro, i preparativi e l’attesa. Il calendario di scali della nuova stagione turistica registra appuntamenti in sequenza e momenti significativi, da cerchiare in rosso: lunedì 17 aprile ad ora di pranzo arriverà la Costa Fortuna e sarà la prima volta che una nave di proprietà della compagnia Costa Crociere attraccherà al Molo Manfredi, facendo così scalo all’attrezzata e operativa banchina della Stazione Marittima Zaha Hadid, sempre più al centro delle rotte crocieristiche internazionali che solcano il Mediterraneo.Del resto basta osservare il viaggio della Costa Fortuna che parte da Savona e ... Leggi su zon (Di venerdì 14 aprile 2023) È la prima delle tredache in appena seiappariranno dall’orizzonte marino per entrare nel porto di: non c’è un attimo di tregua e non c’è respiro, c’è spazio soltanto per il lavoro, i preparativi e l’attesa. Il calendario di scali della nuova stagione turistica registra appuntamenti in sequenza e momenti significativi, da cerchiare in rosso: lunedì 17 aprile ad ora di pranzo arriverà la Costa Fortuna e sarà la prima volta che una nave di proprietà della compagnia Costa Crociere attraccherà al Molo Manfredi, facendo così scalo all’attrezzata e operativa banchina della Stazione Marittima Zaha Hadid, sempre più al centro delle rotte crocieristiche internazionali che solcano il Mediterraneo.Del resto basta osservare il viaggio della Costa Fortuna che parte da Savona e ...

