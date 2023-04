Le generazioni sono mandrie. Meglio gli individui

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 aprile 2023) Esiste una ragazza che legge Cioran? I recensori dicono di no, dicono che la protagonista del mio romanzo, Benedetta, non può esistere (“Troppe le idee fuori dal tempo, fuori dalla sua generazione, che la giovane studentessa ha in comune con il suo amante. Non porta mai i pantaloni ma solo gonne! Mangia tutto, poi! E gli studenti leggono Cioran?”). Perché i recensori non credono negli, credono nelle: una forma di comunismo anagrafico. Una persona per loro non può avere una personalità per così dire personale, può avere soltanto una personalità collettiva. Una ragazza di oggi è obbligata a essere demente come le sue coetanee ortoressiche, e a non leggere Cioran. Sarà che io detesto il coetanismo e miappena cancellato dalla chat dei vecchi compagni dell’istituto agrario: inchiodati alla loro data di nascita, ...