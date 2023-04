"Le forze dell'ordine a casa di Giletti": cosa c'è dietro alla menzogna di Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 14 aprile 2023) Ore 14.55, la notizia di La7 della decisione di sospendere Non è l'arena con effetto immediato è diventata di dominio pubblico da poco più di 60 minuti e Selvaggia Lucarelli su Twitter scrive: "Nelle redazioni si rincorre la notizia che ci sarebbero le forze dell'ordine in casa di Massimo Giletti, nonché in alcun ufficia amministrativi". Il condizionale è d'obbligo, certo lascia perplessi la scelta della giornalista del Fatto quotidiano (che con Giletti non ha mai avuto rapporti molto cordiali, tanto da interrompere bruscamente le sue ospitate a La7) di dare in pasto al popolo della Rete una notizia non ancora verificata e appunto presa con le molle dai tutti i siti di informazione. Tant'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Ore 14.55, la notizia di La7a decisione di sospendere Non è l'arena con effetto immediato è diventata di dominio pubblico da poco più di 60 minuti esu Twitter scrive: "Nelle redazioni si rincorre la notizia che ci sarebbero leindi Massimo, nonché in alcun ufficia amministrativi". Il condizionale è d'obbligo, certo lascia perplessi la sceltaa giornalista del Fatto quotidiano (che connon ha mai avuto rapporti molto cordiali, tanto da interrompere bruscamente le sue ospitate a La7) di dare in pasto al popoloa Rete una notizia non ancora verificata e appunto presa con le molle dai tutti i siti di informazione. Tant'è ...

