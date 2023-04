“Le donne non lavorano per una mentalità all'italiana”. Bufera per le frasi choc dal Belgio (Di venerdì 14 aprile 2023) Bufera in Belgio su Bernard Clerfayt, ministro del Lavoro nella regione di Bruxelles. Secondo il politico belga la disoccupazione femminile nel Paese è dovuta al «modello mediterraneo» proprio a italiane, turche e marocchine. «Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano di origine italiana, marocchina o turca. È un modello famigliare in cui l'uomo lavora e la donna rimane a casa per occuparsi dei bambini», le parole di Clerfayt all'emittente televisiva Ln24. «È una realtà. Questo vale anche per i nativi italiani. Incoraggio a cambiare queste mentalità perché tutti stanno meglio se lavorano. L'emancipazione delle donne significa anche che hanno diritto ad avere un lavoro», ha poi proseguito con altre frasi che fanno impallidire. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023)insu Bernard Clerfayt, ministro del Lavoro nella regione di Bruxelles. Secondo il politico belga la disoccupazione femminile nel Paese è dovuta al «modello mediterraneo» proprio a italiane, turche e marocchine. «Moltesono ancora in un modello mediterraneo, che siano di origine, marocchina o turca. È un modello famigliare in cui l'uomo lavora e la donna rimane a casa per occuparsi dei bambini», le parole di Clerfayt all'emittente televisiva Ln24. «È una realtà. Questo vale anche per i nativi italiani. Incoraggio a cambiare questeperché tutti stanno meglio se. L'emancipazione dellesignifica anche che hanno diritto ad avere un lavoro», ha poi proseguito con altreche fanno impallidire. ...

