Le donne a Bruxelles non lavorano? «Colpa del modello di famiglia mediterraneo importato dagli italiani» Parola del ministro – Il video

(Di venerdì 14 aprile 2023) Poliglotta e multiculturale,lo è di certo. Ma non sempre questo ne fa una città – e una regione, l’area urbana che la circonda e ne prende il nome – virtuosa. Vaste aree della capitale belga e del suo hinterland patiscono seri problemi di povertà e marginalità sociale, anche a causa del numero insufficiente di persone occupate. Per ildel Lavoro della regione, c’è una ragione precisa per cui quel tasso è ancora troppo basso: l’influsso su pezzi del tessuto urbano delle culture mediterranee. È il senso di quanto ha affermato l’interessato, Bernard Cleyfat, questa mattina nel corso di un’intervista alla tv belga LN24. Facendo il punto sullo stato del mercato del lavoro nella regione di, Cleyfat ha lamentato come il tasso di occupazione sia sì salito in media ad un livello attorno al 65%, ma come lo scarto ...

Descrivere un fatto non significa stigmatizzarlo e io lavoro ogni giorno per promuovere l'occupazione di tutte le'. Abobaker Bouhjar è un consigliere comunale. Su YouTube ha ...La ragione "C'è ancora un numero troppo grande dinella regione diche seguono un modello - per dirla in modo semplice - mediterraneo".

Poche donne al lavoro Colpa del "modello di famiglia mediterranea". Siano esse "italiane, marocchine o turche di origine". A sostenerlo, in un'intervista alla tv Ln24, è il ministro del Lavoro della ...