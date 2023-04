Le dichiarazioni di Mister Viali alla vigilia di Cosenza – Cittadella (Di venerdì 14 aprile 2023) Fonte articolo e foto: www.ilCosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Fonte articolo e foto: www.il.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Reggina_1914 : ??? | Le dichiarazioni di mister Filippo Inzaghi alla vigilia di #BeneventoReggina Leggi qui ??… - EmpoliFC : 'Sarà una sfida che si gioca sui dettagli, servirà massima attenzione per conquistare punti': le dichiarazioni di m… - AngoloNews2018 : Vigilia di Juventus-Sporting CP, le dichiarazioni del mister Allegri in conferenza stampa - luciaguglielmi : Vigilia di Juventus-Sporting CP, le dichiarazioni del mister Allegri in conferenza stampa - filadelfo72 : Vigilia di Juventus-Sporting CP, le dichiarazioni del mister Allegri in conferenza stampa -