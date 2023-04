Le banche cinesi vogliono aggredire gli asset di Zhang in Italia (Milano Finanza) (Di venerdì 14 aprile 2023) “I creditori cinesi accerchiano Steven Zhang. Gli istituti bancari sono pronti ad avanzare l’azione di riconoscimento in Italia della sentenza del tribunale di Hong Kong che aveva dato torto al presidente dell’Inter e di Suning International nella causa intentata per recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di prestiti e un’obbligazione inadempiente che Zhang aveva garantito”. Lo scrive Milano Finanza. I creditori cinesi, guidati dalla China Construction Bank, intendono avvalersi sugli asset di Zhang in Italia per recuperare il prestito di 250 milioni non rimborsato. “I creditori provano ora ad aggredire anche in Italia gli asset riconducibili ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) “I creditoriaccerchiano Steven. Gli istituti bancari sono pronti ad avanzare l’azione di riconoscimento indella sentenza del tribunale di Hong Kong che aveva dato torto al presidente dell’Inter e di Suning International nella causa intentata per recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di prestiti e un’obbligazione inadempiente cheaveva garantito”. Lo scrive. I creditori, guidati dalla China Construction Bank, intendono avvalersi suglidiinper recuperare il prestito di 250 milioni non rimborsato. “I creditori provano ora adanche ingliriconducibili ...

