Lazio | un titolare ko prima dello Spezia | ecco cos'è successo

(Di venerdì 14 aprile 2023) Brutta notizia per Sarri a pochi minuti dal match con lo. Al Picco non ci sarà Casale, fermatosi nel riscaldamento. Al suo posto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Verde torna titolare ???? Sarri non rinuncia a Immobile?? Le formazioni ufficiali di #SpeziaLazio ?? - LALAZIOMIA : LIVE Spezia-Lazio, le formazioni ufficiali: Semplici punta su Verde, Immobile titolare - Pall_Gonfiato : Serie A, le formazioni ufficiali di Spezia-Lazio: Immobile titolare - bertuccibr1 : @NGarbatella @sportface2016 Irrazionale come la Lazio abbia la miglior difesa del campionato e la coppia di central… - laziofans : Lazio, la rivincita di Hysaj: da comparsa a risorsa: Si è guadagnato il posto da titolare nella formazione di Sarri… -

...domiciliare in Corsoa Frosinone, gli uomini agli ordini del dirigente Flavio Genovesi, hanno rinvenuto in un'abitazione, nascosti dietro un armadio, ben 5 chili e mezzo di cocaina. Il......sulmonese non nasconde la sua amarezza per il mancato incontro tra amministratori locali e... che è dispiaciuto per le proteste dei sindaci die Abruzzo e che in questi mesi il ministro ......ai quarti contro la Bolivia dopo appena un minuto e in semifinale contro la Colombia ed è... Lo vorrebbero lae il Liverpool , ma sceglie Siviglia , commettendo un errore: le due stagioni ...

Formazioni ufficiali Spezia-Lazio: Immobile ancora titolare Goal Italia

Cambio all'ultimo minuto in casa Lazio per quanto riguarda l'11 titolare che scenderà in campo contro lo Spezia. Nicolò Casale si è infatti infortunato durante il riscaldamento, per lui problema ...In casa Lazio, dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus ... Il tecnico, Maurizio Sarri, può contare praticamente su tutta la rosa a disposizione. Immobile tornare a essere titolare dal primo ...