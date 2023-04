Lazio travolge lo Spezia | finisce 3-0 | blindato il secondo posto

(Di venerdì 14 aprile 2023) Quarta vittoria consecutiva in campionato per unasempre più convincente, che batte a domicilio lonella 30esima giornata di Serie A. Al Picco3-0, grazie al calcio di rigore di Immobile nella prima frazione e ai sigilli di Felipe Anderson e Marcos Antonio nel corso della ripresa. La squadra di Maurizio Sarri consolida così la seconda piazza in classifica, portandosi momentaneamente a -13 dal Napoli capolista e a +8 sulla Roma terza, mentre i ragazzi di Leonardo Semplici tornano a perdere dopo due pareggi di fila con il rischio di scivolare ancor più pericolosamente nelle zone più delicate (+4 sul Verona terzultimo e con una gara da giocare). L'avvio di gara è tutto di marca bianconera, con due clamorose occasioni da gol nell'arco di una dozzina di minuti dal fischio d'inizio: dopo neanche due giri di ...

I ritmi si abbassano ed esce fuori la maggiore qualità della Lazio. Al 33' cambia la partita. Ampadu travolge Felipe Anderson all'interno dell'area: l'arbitro Irrati indica il dischetto e ammonisce il ...Espulso Ampadu Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio a segno: la Lazio regola lo Spezia 3-0 al Picco. Ennesima dimostrazione di forza per la squadra di Sarri che coglie la quarta vittoria ...