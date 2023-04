Lazio | Tare | “Importante chiudere al secondo posto L’eliminazione in Europa non è stata una scelta”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Laha in testa solo e soltanto ilnel campionato di Serie A. Così si potrebbe sintetizzare l’intervento di Iglyche, prima della partita contro lo Spezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il direttore sportivo dei biancocelesti ha definito la qualificazione in Champions League di vitale importanza per programmare il futuro. Una battuta anche suldelladalla coppe europee. Sul finale di stagione: “E’ inutile sottolineare quanto sarebbeal, è un obiettivo prefissato ad inizio stagione. Rispetto all’anno scorso, la squadra ha fatto un altro passo avanti per quanto riguarda l’organizzazione: abbiamo numeri importanti, siamo la miglior ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Terremoto su Roma e Lazio: indagati i Friedkin, Pallotta, Lotito e Tare - FBiasin : ++ Indagati #Lotito, #Tare e altri cinque ++ 'Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito e il ds Igli #Tare sono in… - CalcioNews24 : #SpeziaLazio, le dichiarazioni di #Tare nel pre gara - pasqualinipatri : Spezia-Lazio, Tare: “Rispetto allo scorso anno fatti passi in avanti a livello di organizzazione. Su Milinkovic e L… - sportface2016 : Le parole di #Tare prima di #SpeziaLazio -

Battere la Juventus è complicato, ma per ladi Sarri, parlano questi due anni, diventa sempre più complicato confermarsi contro avversarie ... visto che il sogno Champions, che per bocca die ...Commenta per primo Continuano i casting per il vice Immobile in casaper l'estate ha già bloccato Sallai e, riferisce stamattina Il Tempo , nei giorni scorsi è stato in Belgio per approfondire con il Bruges il discorso Jutglà (costa 15 milioni, ndr). Ma ...Napoli su Pavlovic Per prenderlo dal Partizan di Belgrado, Igliera disposto anche a lasciarlo per una stagione in Serbia. Alla fine, però, dopo approfondite visite mediche ladecise di ...

Calciomercato Lazio, Tare sfida la Roma: duello per il post Milinkovic-Savic Footballnews24.it

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-partita di Spezia-Lazio.Questo obiettivo è fondamentale per la crescita del progetto Lazio". Igli Tare ha le idee chiare su quale sia l'obiettivo della squadra. Il ds biancoceleste, a Sky Sport prima del fischio d'inizio del ...