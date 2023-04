Lazio | Tare | “Il secondo posto è un obiettivo da inizio stagione”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Igli, dirigente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'delin campionato

'La cosa più importante è da sottolineare il legame di Milinkovic Savic e Luis Alberto con la. E questo incide tanto', così Igli, ds della, sul futuro dei due giocatori in biancoceleste. 'Luis ha un contratto più lungo rispetto a Sergej - ha aggiunto il dirigente laziale - al momento opportuno ci siederemo per ...Il ds dellaIgliha parlato a Sky prima della sfida con lo Spezia: "E' inutile sottolineare quanto sarebbe importante chiudere al secondo posto, è un obiettivo prefissato ad inizio stagione. Rispetto ...Commenta per primo Igli, direttore sportivo della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro lo Spezia. 'E' inutile sottolineare quanto sarebbe importante ...

"Ci sono ancora 24 punti in palio e non sarà facile arrivare al traguardo. Già dalla prossima partita - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Dobbiamo rimanere concentrati, soddisfatti dell'evoluzione ...Il direttore sportivo della Lazio Tare ha esternato ottimismo riguardo il futuro di mercato di Milinkovic Savic e Luis Alberto Dopo il grande successo casalingo ottenuto allo stadio Olimpico sulla ...