Lazio, striscione degli ultras a Roma contro l'abbattimento dell'orsa JJ4 in Trentino FOTO | Serie A (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-13 23:48:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: Gli ultras della Lazio prendono le parti degli orsi. Questa sera a Roma il cuore caldo della tifoseria della Curva Nord ha appeso uno striscione sul cavalcavia di via del Foro Italico che passa sopra Corso Francia, con una scritta eloquente contro la decisione della Provincia Autonoma di Trento di procedere all'abbattimento dell'orsa JJ4: Gli assassini siete voi! Salviamo mamma orsa JJ4. L'animale in questi giorni è al centro della cronaca per l'uccisione del 26enne Andrea Papi, mentre stava praticando sport nei boschi del Trentino. Lo striscione, con il messaggio ben visibile ...

