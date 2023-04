Lazio | Sarri | ' Secondo posto? Sono nato a Napoli e sono scaramantico'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri polemico: 'La #Juventus doveva finire in nove, l'arbitro ha salvaguardato #Cuadrado'+++#LazioJuve #SerieA - gippu1 : Nella conferenza pre Lazio-Juve #Allegri ha riportato alle cronache la mitica Aglianese-Sangiovannese 0-0, Serie C2… - juventusfc : ?? Allegri: «Sarri sta facendo un grandissimo lavoro, la sua Lazio è molto più solida ora e lo dimostrano i numeri.… - apetrazzuolo : LAZIO - Sarri: 'Ho visto un cambio di mentalità notevole, ora testa al nostro obiettivo' - napolimagazine : LAZIO - Sarri: 'Ho visto un cambio di mentalità notevole, ora testa al nostro obiettivo' -

LA SPEZIA - La cavalcata dellanon si ferma, anzi. Vince pure contro lo Spezia, un 3 - 0 importante grazie ai gol di Immobile ... A Sky Sport, Maurizioha commentato felice: "Il secondo è un ...Poi al 33' la squadra ditrova l'episodio per sbloccare: stavolta è Felipe Anderson ad ... Nel recupero del primo tempo lainsiste e va almeno altre tre volte vicino alla rete, con Immobile, ...Ma non si può non partire dal gol del raddoppio del brasiliano per raccontare che cos'è latargatanei suoi giorni migliori. L'azione che porta al destro vincente è un qualcosa che sembra ...

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport soffermandosi in primo luogo sull'azione del gol del raddoppio biancoceleste: "E' un gol ...Intervenuto a DAZN, Maurizio Sarri ha analizzato così Spezia-Lazio: «Esclusi i primi 10 minuti l’abbiamo presa in mano con giocate di qualità. Una buona partita con delle premesse che erano difficili, ...