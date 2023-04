Lazio | Sarri | «Ho visto una squadra matura Champions? Può cambiare la classifica»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato dopo la netta vittoria dei biancocelesti in casa dello Spezia Maurizio, tecnico della, ha parlato dopo il 3-0 in casa dello Spezia. LE PAROLE – «Esclusi i primi 10 minuti l’abbiamo presa in mano con giocate di qualità. Una buona partita con delle premesse che erano difficili, qui non è mai semplice giocare, ambiente caldo e campo di dimensioni ridotte. L’abbiamo incanalata bene, la risposta è stata positiva. I tre metri in meno che sono qui fanno la differenza, poi anche la struttura dello stadio è un pò diversa. Questa è una constatazione normale. L’aspetto più positivo è il fatto che rispetto a qualche mese fa è che riusciamo a soffrire in alcuni momenti della partita, ora ci sappiamo raccogliere e poi ricominciamo a giocare. Un segno di maturità. ...