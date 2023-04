Lazio, Provedel: “Contento di ciò che stiamo facendo. Giusto il perfezionismo di Sarri” (Di venerdì 14 aprile 2023) Ivan Provedel, portiere della Lazio, ha intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro lo Spezia: “Sono Contento della prestazione e di quello che stiamo facendo. stiamo trovando la mentalità giusta, non ci dobbiamo fermare adesso perché sarà sempre più dura. Spezia? E’ partito forte ma non ha concretizzato”. E sugli allenamenti di Sarri ha aggiunto: “Non sono faticosi. Pretende molto, è un perfezionista e noi cerchiamo di ascoltarlo. E’ Giusto essere maniacali e curare tutti i dettagli, non abbiamo alternative”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Ivan, portiere della, ha intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro lo Spezia: “Sonodella prestazione e di quello chetrovando la mentalità giusta, non ci dobbiamo fermare adesso perché sarà sempre più dura. Spezia? E’ partito forte ma non ha concretizzato”. E sugli allenamenti diha aggiunto: “Non sono faticosi. Pretende molto, è un perfezionista e noi cerchiamo di ascoltarlo. E’essere maniacali e curare tutti i dettagli, non abbiamo alternative”. SportFace.

