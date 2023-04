(Di venerdì 14 aprile 2023) Il derby della Capitale non finisce mai, anche in chiave mercato. Come riportato da Il Messaggero, lasarebbe molto vicina al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Lazio, il rinnovo di Pedro e la clausola da pagare alla Roma: un altro sgarbo alla sua ex squadra?… - LALAZIOMIA : Lazio-Pedro, rinnovo a giugno e sgarbo alla Roma. Ecco quanto perdono i giallorossi - VoceGiallorossa : Lazio, Pedro rinnoverà solo a luglio per evitare di pagare un bonus alla Roma: la situazione #ASRoma #SerieA - bonko89 : @LovesSymon Si però ha avuto culo pure Pedro nel trovare Sarri a Roma la Roma l'ha svincolato perché non aveva offe… - forzaroma : Lazio, sgarbo alla Roma per il rinnovo di Pedro: la situazione #ASRoma -

Il derby della Capitale non finisce mai, anche in chiave mercato. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero , lasarebbe molto vicina al rinnovo dima le firme sul contratto arriveranno solo a luglio . L'attaccante spagnolo, durante il passaggio da Trigoria a Formello, aveva trovato un accordo con la ......contro la Juventus All'orizzonte c'è un'altra staffetta Immobile -con il primo che va verso un'altra ora buona di gioco. Difficile infatti che Sarri possa ridisegnare l'attacco della sua...... Immobile e Zaccagni , conpronto a subentrare a gara in corso. L'unico indisponibile è Vecino. Come vedere Spezia -in diretta tv e in streaming Spezia -è in programma venerdì ...

Lazio, Pedro rinnoverà solo a luglio per evitare di pagare un bonus alla Roma: la situazione Voce Giallo Rossa

Si va verso la Lazio migliore in vista della gara contro lo Spezia. Sarri è pronto a puntare sulla stessa formazione che ha battuto la Juventus. In tal caso, la gara del Picco corrisponderebbe a ...Si va verso la Lazio migliore in vista della gara contro lo Spezia. Sarri è pronto a puntare sulla stessa formazione che ha battuto la Juventus. In tal caso, la gara del Picco corrisponderebbe a ...