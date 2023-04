Lazio | la Giunta Regionale concede padiglione ex ospedale Forlanini per nuova sede Dia

(Di venerdì 14 aprile 2023) La, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, nella seduta di oggi, lo schema di accordo con la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per la 'concessione a titolo oneroso di una ...

Sempre oggi, laregionale ha approvato l'aggiornamento della 'Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del- Edizione 2023'. La deliberazione verrà pubblicata ......nessuno hai mai voluto gestire e limitare'. 'Finalmente si apre la strada verso una pianificazione del territorio destinato agli impianti e finisce così l'abominio fatto dalla precedente...... con la gradita presenza dell'attuale vice presidente dellaregionale delOn. Roberta Angelilli e con i vertici dell'Avvocatura romana, della quale mi onoro di far parte, presente con il ...

Regione Lazio, presentata la nuova Giunta Regione Lazio

Con questo atto la Regione Lazio intende offrire un segnale forte alla lotta contro tutte le illegalità e le mafie, concedendo alla DIA un'ulteriore, strategica, sede operativa. Sempre oggi, la Giunta ...