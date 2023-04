Lazio | Immobile | «Quest’anno pochi gol | ne voglio altri per la Champions»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ciroha parlato dopo il successo della suain casa dello Spezia: le dichiarazioni dell’attaccante Ciroha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro lo Spezia. LE PAROLE – «Più che altro desideravo sentirmi bene fisicamente e andare in campo. Le cose tecniche e il gol arrivano, ne potevo fare anche un altro. L’importante erano i tre punti e li abbiamo portati a casa alla grande. Abbiamo sempre toppato queste partite dopo prestazioni importanti con squadre forti. Un pò presuntuosi ma poi siamo venuti fuori. Il secondo posto è il frutto del lavoro di due anni, Sarri ci chiedeva uno step e oggi posso dire che la squadra è matura.dell’anno prossimo? Ci penso, mancano 8 partite e dobbiamo stare sempre sul pezzo. Bello tornare di nuovo in doppia ...

Solo più tardi è uscita fuori la, che si è resa pericolosa per la prima volta con l'imbeccata di Cataldi perche però ha sbattuto sull'uscita di Dragowski. Poi l'episodio che ha ...Lavince 3 - 0 nell'anticipo in casa dello Spezia e allunga al secondo posto in classifica. I ... Torno in gol Ciroche, su rigore, sblocca il risultato al 36'. Nella ripresa il raddoppio ...Lavince 3 - 0 nell'anticipo in casa dello Spezia e allunga al secondo posto in classifica. I ... Torno in gol Ciroche, su rigore, sblocca il risultato al 36'. Nella ripresa il raddoppio ...

L’occasione è ghiotta e Immobile non se la lascia scappare spiazzando Dragowski e tornando al gol dopo due mesi. Col vantaggio la Lazio va in controllo e al 48’ va vicina al raddoppio in tre occasioni ...È finito il primo tempo di Spezia - Lazio al Picco, i biancocelesti sono momentaneamente in vantaggio grazie alla rete di Immobile. Il capitano biancoceleste è stato infallibile dal dischetto e con la ...