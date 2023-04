Lazio, i convocati di Sarri per il match contro lo Spezia (Di venerdì 14 aprile 2023) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di stasera contro lo Spezia Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di stasera contro lo Spezia. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Maurizio, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista deldi staseraloMaurizio, allenatore della, ha diramato la lista dei giocatoriin vista deldi staseralo. Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

