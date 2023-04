L’avvocata di Pietro Orlandi replica all’ex segretario di Wojtyla: «Da lui nessuna accusa: spiace che protesti oggi chi ha taciuto negli anni» (Di venerdì 14 aprile 2023) Le dichiarazioni di Pietro Orlandi su papa Giovanni Paolo II non volevano essere «accuse nei confronti di alcuna persona» spiega Laura Sgrò, legale del fratello di Emanuela Orlandi, la ragazza cittadina vaticana scomparsa nel giugno 1983 a Roma. Ospite a DiMartedì su La7, Pietro Orlandi aveva dichiarato che «Wojtyla ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case». Frasi che secondo L’avvocata che assiste Orlandi sono state anche depositate durante la deposizione in Vaticano dal Promotore di giustizia, al quale ha ribadito che non voleva accusare direttamente nessuno. «Ha chiesto solo che la ricerca della verità non abbiamo condizionamenti ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Le dichiarazioni disu papa GiovPaolo II non volevano essere «accuse nei confronti di alcuna persona» spiega Laura Sgrò, legale del fratello di Emanuela, la ragazza cittadina vaticana scomparsa nel giugno 1983 a Roma. Ospite a DiMartedì su La7,aveva dichiarato che «ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case». Frasi che secondoche assistesono state anche depositate durante la deposizione in Vaticano dal Promotore di giustizia, al quale ha ribadito che non volevare direttamente nessuno. «Ha chiesto solo che la ricerca della verità non abbiamo condizionamenti ...

