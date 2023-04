Lavoro e settimana corta, ecco perché serve anche in Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) Luca Solari, professore ordinario dell’Università Statale di Milano ed esperto di Organizzazione aziendale, spiega a Money i benefici per aziende e dipendenti La settimana corta può davvero servire a sbloccare il mercato del Lavoro? Luca Solari, professore ordinario dell’Università Statale di Milano ed esperto di Organizzazione aziendale, spiega in un’intervista a Money.it perché applicare la settimana lavorativa di quattro giorni può portare diversi benefici, sia per le aziende che per i dipendenti. Il modello aziendale Italiano, basato soprattutto su piccole e medie imprese, non sembra adattarsi facilmente alla settimana corta, ma questo non vuol dire che non si possa ugualmente andare in questa direzione. Sicuramente, spiega il professore, la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Luca Solari, professore ordinario dell’Università Statale di Milano ed esperto di Organizzazione aziendale, spiega a Money i benefici per aziende e dipendenti Lapuò davvero servire a sbloccare il mercato del? Luca Solari, professore ordinario dell’Università Statale di Milano ed esperto di Organizzazione aziendale, spiega in un’intervista a Money.itapplicare lalavorativa di quattro giorni può portare diversi benefici, sia per le aziende che per i dipendenti. Il modello aziendaleno, basato soprattutto su piccole e medie imprese, non sembra adattarsi facilmente alla, ma questo non vuol dire che non si possa ugualmente andare in questa direzione. Sicuramente, spiega il professore, la ...

