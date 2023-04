Lavoro. Con Manageritalia Lombardia alla scoperta delle opportunita' di bussiness e crescita professionale con i Paesi dell'America Latina (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - Manager, professionisti e comunità economica internazionale si incontrano a “World Wide Manager: CILE un'opportunità per i manager” Milano, 14 aprile 2023 – Scoprire le opportunità di business e le occasioni di crescita professionale e ricevere una consulenza gratuita di orientamento in ambito fiscale, finanziario, previdenziale per i tanti manager e i professionisti che vogliono esplorare e conoscere le opportunità offerte dal continente sudAmericano. Questi gli obiettivi di “World Wide Manager” che propone anche un ciclo di incontri realizzato da Manageritalia Lombardia con il Grupo Consular de América Latina y del Caribe en el Norte de Italia per creare sinergie e connessioni tra l'Italia e i Paesi latinoAmericani dal Cile al Brasile ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) - Manager, professionisti e comunità economica internazionale si incontrano a “World Wide Manager: CILE un'opportunità per i manager” Milano, 14 aprile 2023 – Scoprire le opportunità di business e le occasioni die ricevere una consulenza gratuita di orientamento in ambito fiscale, finanziario, previdenziale per i tanti manager e i professionisti che vogliono esplorare e conoscere le opportunità offerte dal continente sudno. Questi gli obiettivi di “World Wide Manager” che propone anche un ciclo di incontri realizzato dacon il Grupo Consular de Américay del Caribe en el Norte de Italia per creare sinergie e connessioni tra l'Italia e ilatinoni dal Cile al Brasile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... simeonegiovanni : Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò u… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - arual812 : RT @ChiranAngelgela: Dopo più di 6 ore, con la schiena a pezzi e le gambe doloranti, mia figlia decide di rinunciare. Massacrarsi x 6 € l'o… - nonnaangela60 : RT @ChiranAngelgela: Dopo più di 6 ore, con la schiena a pezzi e le gambe doloranti, mia figlia decide di rinunciare. Massacrarsi x 6 € l'o… -